محافظ الشرقية يحدد يومين فى الشهر لمواصلة أعمال حملة "حلوة يا بلدى"

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تحديد يومى الأربعاء والخميس فى الأسبوع الأول من كل شهر لاستمرار أعمال النظافة والتجميل، وذلك لمواصلة لحملة حلوة يا بلدى والتى تمت بمشاركة مجتمعية.

دعا المحافظ فى تصريح صحفى، المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة والتى تبدأ من 7 إلى 9 صباحاً، ومن 7:9 مساءً أى ساعتين صباحاً ومساءً لخلق بيئة نظيفة وجميلة مما يعيد الوجه الحضارى والجمالى للمدينة بما ينعكس على الصحة العامة للمواطنين.

و فى ذات السياق كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإعداد تقرير عن حجم الأعمال ومعدلات الإنجاز، والموقف التنفيذى لتغطية لترعة المسلمية وبحر مشتول والذى يعتبر محوراً مرورياً جديداً ويحدث نقلة نوعية لمدينة الزقازيق. وأعطى تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كافة الإشغالات بنطاق مجلس المدينة وفتح الشارع أمام حركة المرور.

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