أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يحدد يومين فى الشهر لمواصلة أعمال حملة "حلوة يا بلدى"

Google+ Print
محافظ الشرقية يحدد يومين فى الشهر لمواصلة أعمال حملة "حلوة يا بلدى" محافظ الشرقية يحدد يومين فى الشهر لمواصلة أعمال حملة "حلوة يا بلدى"
قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تحديد يومى الأربعاء والخميس فى الأسبوع الأول من كل شهر لاستمرار أعمال النظافة والتجميل، وذلك لمواصلة لحملة حلوة يا بلدى والتى تمت بمشاركة مجتمعية.

دعا المحافظ فى تصريح صحفى، المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة والتى تبدأ من 7 إلى 9 صباحاً، ومن 7:9 مساءً أى ساعتين صباحاً ومساءً لخلق بيئة نظيفة وجميلة مما يعيد الوجه الحضارى والجمالى للمدينة بما ينعكس على الصحة العامة للمواطنين.

و فى ذات السياق كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإعداد تقرير عن حجم الأعمال ومعدلات الإنجاز، والموقف التنفيذى لتغطية لترعة المسلمية وبحر مشتول والذى يعتبر محوراً مرورياً جديداً ويحدث نقلة نوعية لمدينة الزقازيق. وأعطى تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كافة الإشغالات بنطاق مجلس المدينة وفتح الشارع أمام حركة المرور.


>أهالى القنايات بالشرقية يلقون القبض على تاجر يبيع جلود الحمير النافقة ‎
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365