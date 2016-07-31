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نائب عن الاسكندرية: لم نتدخل فى جلسة صلح بين المحافظ ووزير التانمية المحلية

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نائب عن الاسكندرية: لم نتدخل فى جلسة صلح بين المحافظ ووزير التانمية المحلية نائب عن الاسكندرية: لم نتدخل فى جلسة صلح بين المحافظ ووزير التانمية المحلية
قال حسنى حافظ، النائب البرلمانى عن دائرة سيدى جابر، إن نواب البرلمان المشاركين فى الملتقى الاقتصادى الذى نظمة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية، تناولوا بالنقاش الهموم والمشاكل الاقتصادية بمصر.

و نفى "حافظ"، تدخل أيا من نواب الاسكندرية فيما أطلق عليه "جلسة الصلح بين محافظ الإسكندرية و وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر"، قائلا لـ"اليوم السابع"، إنه لم تكن هناك جلسة صلح بين الوزير و المحافظ، وأن كلا منهما كان يجلس على المنصة خلال جلسات مناقشات الملتقى.

و أضاف:"وزير التنمية المحلية كان يشعر بالارهاق الشديد و غادر قاعة الاجتماعات عقب انتهاء جلسات المناقشة الى غرفته، ورفض تناول العشاء نظرا لشعوره الشديد بالارهاق من معاناة السفر".

و أكد النائب البرلمانى، أن المناقشات تطرقت إلى الهموم الاقتصادية لمصر، خلال تناول العشاء ولم تتطرق من قريب أو بعيد إلى العلاقة بين المحافظ و الوزير.


>اجتماع مغلق لحل الأزمة بين زكى بدر ومحافظ الإسكندرية برعاية وزير التموين
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مصر 365

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