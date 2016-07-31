الخارجية الأمريكية: كيرى وعباس يتفقان على مواصلة دفع جهود السلام

أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ألتزام الولايات المتحدة بدفع الجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

جاء ذلك فى البيان الذى أصدرته الخارجية الأمريكية عقب اجتماع كيرى والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى باريس. وذكر البيان أن الاجتماع تناول التحديات الإقليمية والجهود البناءة لدفع مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن كيرى والرئيس عباس اتفقا على مواصلة العمل مع الشركاء الرئيسيين لدفع جهود السلام فى الوقت الذى أكد فيه كيرى وعباس رفضهما لكافة الخطوات التى تقوض تحقيق الهدف المشترك الساعى إلى التوصل إلى حل الدولتين بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.