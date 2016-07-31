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خبر في الجول – اقتراح بإلغاء منصب مدير الكرة بالزمالك

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خبر في الجول – اقتراح بإلغاء منصب مدير الكرة بالزمالك خبر في الجول – اقتراح بإلغاء منصب مدير الكرة بالزمالك

طُرح قرارا للمناقشة داخل اجتماع مجلس إدارة الزمالك المنعقد في الوقت الحالي، بإلغاء منصب مدير الكرة بالفريق بشكل نهائي.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا بالساحل الشمالي قبل إصدار القرار النهائي بشأن مصير إسماعيل يوسف مدير الكرة السابق بالجهاز الجديد.

وكان الزمالك قد أعلن استقال محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق، وتولي مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الأسيوطي مسؤولية قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة في الوقت الحالي تناقش إلغاء منصب مدير الكرة في الفريق بشكل كامل.

ووفقا للمصدر، ففي حالة عدم إلغاء منصب مدير الكرة فسيكون الاتجاه لإلغاء منصب رئيس جهاز الكرة، وإسناد منصب مدير الكرة لإسماعيل يوسف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس .

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