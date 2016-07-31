الشامي يشرح لـ في الجول: اللاعب المعار سيقيد في ناديه الأصلي.. وكيف يستثنى كهربا من ذلك

أوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق موقف اللاعبين المعارين من قوائم فرقهم في الموسم المقبل.

وكان موقف اللاعبين المعارين قد أثار لغطا كبيرا في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة بين تضارب في الروايات حول إمكانية حتمية قيدهم في قوائم فرقهم الأصلية من عدمه.

محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق شرح اللائحة لـ FilGoal.com وصرح بمفاجأة ستتيح للزمالك على سبيل المثال رفع اسم محمود عبم المنعم "كهربا" من قائمته والمحافظة على حقه في بنفس الوقت.

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وكل ما يلي على لسان محمود الشامي في تصريحات لـ FilGoal.com

"لائحة شئون اللاعبين لم تتغير، وهي تقول بأن اللاعب المعار يرفع اسمه من قائمة فريقه الأصلي، لكن ذلك لن يطبق في الموسم المقبل".

لماذا؟

"ما تغير هو تعليمات القيد، فالقوانين الجديدة تُلغي نظام الاستبدال في الموسم الجديد، وبالتالي فلن يستطيع أي فريق استبدال اسم لاعب في قائمته بعد خروجه في إعارة".

"سيكون على الفرق قيد لاعبيهم في قائمتهم الأولى قبل إعارتهم، وبالتالي فلن يستطيعوا استبدالهم وهكذا سيستمر اللاعب في قائمة ناديه الأصلي والنادي المعار له في نفس الوقت".

كيف يقيد في ناديين مختلفين؟

"نعم اللاعب المعار يقيد في قائمة فريقين في وقت واحد، ففي قائمة فريقه الأصلي يكون مكتوبا بجانب اسمه أنه لاعب معار، وفي قائمة الفريق المعار له يكون مكتوب بجانب اسمه لاعب أساسي".

استثناء كهربا وأمثاله

"من حق الزمالك عدم قيد كهربا في قائمته للموسم الجديد دون أن يصبح اللاعب حر".

"كيف ذلك؟ لأن كهربا معار لنادي خارج مصر وبالتالي تطبق عليه قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم وليس قواعد الاتحاد المصري".

"في الخارج تتعاقد الأندية مع عشرات اللاعبين ولا يقيدوهم، ويكون ما يربط اللاعبين بأنديتهم هو العقد فقط".

"أما في مصر لا نستطيع تطبيق تلك القاعدة، وإلا سيمتلك الأهلي والزمالك كل لاعبي الدوري المصري".

"ما يحدث أن اللاعب المعار لنادي خارج مصر تطبق عليه قواعد الاتحاد الدولي، وبالتالي فإن النادي يحق له عدم قيده في قائمته مع الاحتفاظ بأحقيتهم في اللاعب".

ستانلي

محمود الشامي ضرب مثال أخر سيكون على ناديه قيد لاعبه قبل إعارته فيه.

وقال الشامي لـ FilGoal.com: "قيل أن ستانلي أوهيناتشي لاعب وادي دجلة سيخرج في إعارة سواء للزمالك أو الأهلي، هنا سيكون على وادي دجلة قيده في قائمته".

وأضاف "وادي دجلة سيقيد ستانلي في قائمته الأولى ثم سيعيره للفريق الجديد، وهنا لن يستطيع رفع اسمه من القائمة بسبب إلغاء قاعدة الاستبدال".

الملخص

كل ما قاله محمود الشامي بالأعلى يعني أن اللاعب المعار لنادي داخل مصر في الموسم المقبل سيقيد في قائمة ناديه الأصلي والنادي المعار له، أما اللاعب المعار خارج مصر فمن حق ناديه الأصلي رفعه من قائمته مع الاحتفاظ بحقه في ملكيته.

حل الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك هما أكثر الأندية المصرية إعارة للاعبيهم في بطولة الدوري، وبالتالي فسيكون أمامهم مفر واحد للهروب من خطر فقدان لاعبيهم بسبب عدم قيدهم.

سيتوجب على الأهلي والزمالك حسب تصريحات محمود الشامي، إعارة لاعبيهم غير الراغبين فيهم للموسم المقبل خارج مصر لكي يستطيعوا رفع أساميهم من قوائمهم مع الإبقاء عليهم على ذمة النادي.

أما في حالة إعارتهم لأحد الأندية المصرية، فسيكون على كل منهم فقد مقعد في القائمة لهذا اللاعب المعار بسبب إلغاء بند الاستبدال في القوائم.