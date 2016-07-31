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غادة والى: نستهدف 40 ألف شاب وفتاة لخوض انتخابات المحليات المقبلة

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غادة والى: نستهدف 40 ألف شاب وفتاة لخوض انتخابات المحليات المقبلة غادة والى: نستهدف 40 ألف شاب وفتاة لخوض انتخابات المحليات المقبلة
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة "مستقبلنا فى إيدينا" لتأهيل كوادر المحليات، يتم العمل من خلالها على تدريب الشباب لتشجيعهم على خوض انتخابات المحليات ليكونوا على دراية بمشكلات المجتمع المحلى ويتفاعلوا مع انتخابات المحليات المقبلة، موضحة أن الوزارة تعمل على عدد من كبير من المحافظات وسيتم من خلالها استهداف 40 ألف شاب وفتاة، تم تدريب ما يقارب من نصفهم حتى الآن.

وأكدت والى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدورات التدريبية مستمرة فى المحافظات، لافتة إلى أن أغلب العمل يتم فى القرى، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب، مؤكدة أنه فى أول دفعة كان المطلوب 8 آلاف شاب وفتاه، وفوجئت الوزارة بتقدم 14 ألف وبالتالى استهلكنا بعض الوقت لتصفيتهم واختيار الأصلح من بينهم.


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