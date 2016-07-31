أخبار سوريا.. 7 انتهاكات لهدنة وقف الأعمال القتالية خلال الـ24 الماضية

أعلن مركز "حميميم" لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا رصد 7 انتهاكات لهدنة وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز ، فى بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، وأوردته قناة روسيا اليوم الليلة ، أن مجموعات تنظيم "جيش الإسلام" الذى يدعى انتماءه إلى المعارضة قصفت بلدات النشابية وجوبر وعربين وحوش الفارة ودوما بريف دمشق، فيما تم قصف ريف اللاذقية من قبل مسلحى "الجيش السورى الحر" بلدة طومة مرتين.

وذكر المركز أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم توجه ضربات إلى مجموعات مسلحة معارضة أعلنت انضمامها إلى الهدنة وأعلمت مركز المصالحة الروسى أو الأمريكى بأماكن تموضعها.

وأشار البيان إلى أن عدد البلدات السورية المنضمة إلى عملية المصالحة الوطنية بلغت 310، إضافة إلى مواصلة مفاوضات مع قادة المعارضة المسلحة فى أرياف حمص والقنيطرة ودرعا حول انضمامهم إلى الهدنة فى البلاد، فيما لم يتوقف مسلحى تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين عن محاولاتهم تقويض الهدنة فى سوريا وذلك عن طريق قصفهم لعدد من البلدات والأحياء السكنية فى محافظتى حلب ودمشق.