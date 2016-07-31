أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع عدد مصابى التسمم فى حفل الزفاف بكفر الشيخ لـ 46 شخصًا

Google+ Print
ارتفاع عدد مصابى التسمم فى حفل الزفاف بكفر الشيخ لـ 46 شخصًا ارتفاع عدد مصابى التسمم فى حفل الزفاف بكفر الشيخ لـ 46 شخصًا
ارتفع عدد المصابين بالتسمم إلى 46 شخصا، فى حفل زفاف بقرية أبوريا التابعة لمركز الرياض بكفرالشيخ، إثر تناولهم وجبات غذائية فى الحفل يشتبه أنها فاسدة.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا، من اللواء أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، والعميد جمال سامون، مأمور مركز شرطة الرياض، بتلقيه إشارة من مستشفى الرياض المركزى، بورود بلاغ عن حالة تسمم جماعى بحفل زفاف بقرية أبوريا التابعة لمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم لمستشفى الرياض المركزى، وانتقلت قوة من مركز الرياض وسيارات الإسعاف وتبين تسمم 46 شخصًا عقب تناولهم "وجبة طعام فاسدة" بحفل زفاف بقرية أبوريا التابعة للرياض، وتم نقلهم لمستشفى الرياض المركزى وجارٍ علاجهم.

وتابع الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، نقل الحالات من قرية أبو ريا لمستشفى الرياض المركزى، لإسعافهم.

بالأسماء.. تسمم 40 شخصًا فى حفل زفاف بكفر الشيخ
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365