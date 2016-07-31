ارتفاع عدد مصابى التسمم فى حفل الزفاف بكفر الشيخ لـ 46 شخصًا

ارتفع عدد المصابين بالتسمم إلى 46 شخصا، فى حفل زفاف بقرية أبوريا التابعة لمركز الرياض بكفرالشيخ، إثر تناولهم وجبات غذائية فى الحفل يشتبه أنها فاسدة.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا، من اللواء أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، والعميد جمال سامون، مأمور مركز شرطة الرياض، بتلقيه إشارة من مستشفى الرياض المركزى، بورود بلاغ عن حالة تسمم جماعى بحفل زفاف بقرية أبوريا التابعة لمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم لمستشفى الرياض المركزى، وانتقلت قوة من مركز الرياض وسيارات الإسعاف وتبين تسمم 46 شخصًا عقب تناولهم "وجبة طعام فاسدة" بحفل زفاف بقرية أبوريا التابعة للرياض، وتم نقلهم لمستشفى الرياض المركزى وجارٍ علاجهم.

وتابع الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، نقل الحالات من قرية أبو ريا لمستشفى الرياض المركزى، لإسعافهم.

بالأسماء.. تسمم 40 شخصًا فى حفل زفاف بكفر الشيخ

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