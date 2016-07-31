توقيع عقد استشارى تنفيذ المرحلة الأولى لـ "مترو الهرم" خلال أيام

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، أنه من المتوقع توقيع عقد الأعمال الاستشارية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم مع تحالف يابانى خلال أيام، وذلك بعد ورود موافقة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى باعتبار اليابان الممول تنفيذ هذه المرحلة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الجانب الياباني يمول تنفيذ هذه المرحلة بطول 19 كم وعدد 17 محطة بقيمة 1.2 مليار دولار، وتتقاطع المرحلة الأولى بالخط الرابع مع الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.

وقالت المصادر، إن المفاوضات انتهت مع التحالف اليابانى المكون من ثلاث شركات يابانية، وإنه تم الاتفاق على إسناد إليه القيام بالأعمال الاستشارية مقابل حوالى 750 مليون جنيه، وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد معه بالأمر المباشر.

رئيس الهيئة القومية للأنفاق:بدء أعمال حفر مترو الهرم بداية العام المقبل

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