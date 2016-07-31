تهانى الجبالى: صندوق النقد الدولى يعادى سياسات استقلال الاقتصاد الوطنى

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن فكرة الاقتراض فى مصر ، جزء من سياسة الحكومة والحكومات المتعاقبة، مشيرة إلى أن مصر لديها مقومات الاقتصاد الحقيقى، مضيفة:" لم نناقش تعديل النموذج التنموى الذى فرض علينا عن طريق صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، منذ ثمانينات القرن الماضى عند البدء فى برامج الخصخصة التى ترتب عليها ضياع أصول الصناعة الوطنية المصرية وانهيارها".

وأضافت "الجبالى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لم يرفض الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، لكن البنك الدولى من رفض مساندة "عبد الناصر" بسبب بناؤه مشروعا وطنيا مستقلا واقتصاد وطنى مستقل، لذلك فإن صندوق النقد الدولى يعادى سياسات الاستقلال الاقتصادى الوطنى.

وطالبت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، الحكومة المصرية بضرورة توضيح سبب الإصرار على الاقتراض وتعظيم الدين الداخلى والخارجى، ولماذا لم تلجأ لأساليب أخرى للتوازن الاقتصادى، مؤكدة أن الاستقلال الوطنى يبدأ بالاستقلال الاقتصادى.

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