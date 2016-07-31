"جل الصبار" أفضل الطرق الطبيعية لإعادة جمال جلدك بعد الولادة

أكبر المشاكل التى تواجه المرأة بعد عملية الولادة حدوث تمدد على سطح الجلد، يعرف باسم "الاسترتش مارك" وتسلبها جمال قوامها، وتحدث بسبب التغيرات الهرمونية، ونقص عنصر الكولاجين الذى يساعد على تماسك الجلد، وتتراص على أرفف المحلات العديد من المنتجات التى تعد بأنها تعيد لشكل الجلد جماله وشبابه، لكنها باهظة الثمن وغير مضمونة النتائج دائما، ويقدم موقع "searchhomeremedy" جل الصبار المستخرج من السيقان كواحد من الحلول الفعالة للغاية بشكل طبيعى وسعر معقول:

1-قومى بفرك الجلد المصاب بعلامات التمدد وعادة ما تكون المنطقة المصابة " البطن ، الأرداف، أعلى الذراع".

2-خلط جل الصبار الطبى أو المستخرج من الأوراق الخضراء مع قليل من القهوة يعتبر وسيلة فعالة فى علاج التمدد ، بالإضافة إلى نعومة سطح الجلد.

3-لمدة شهر قومى بدهن جل الصبار على المنطقة المصابة بالتمدد ثم ضعى عليها فوطة دافئة لتساعد على تغلغل الجل إلى طبقات الجلد الداخلية، وتحسين ملمسها.

4-مزج جل الصبار مع قليل من قطرات الليمون وزيت الخروع قادر على تقشير الطبقة العليا للجلد ، وإزالة خلايا الجلد الميت مما يساعد على تلاشى الجلد المتمدد.

5-جل الصبار وقليل من زبدة الكاكاو يعتبر قناعا ملطفا للبشرة ويساعد على تلاشى الخطوط .

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