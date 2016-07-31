مجاهد العامري: الإمارات أيقونة ذكية

قال مجاهد سالم عبدالله العامري، رئيس قسم الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية إن النجاح الذي تحقق يثبت أن الإمارات أصبحت أيقونة للخدمات الالكترونية، كما انها تفوقت في مجال الابتكار الالكتروني داعمة بذلك مجتمع الخدمات اللوجستية ومحفزة للعاملين بمؤسساتها المحلية والاتحادية، في تقديم جميع افكارهم ومشاريعهم التطويرية لتحقيق الاستفادة القصوى من البوابات والخدمات الالكترونية.

وأضاف أن الوزارة انتهجت منذ أعوام استراتيجية تستهدف تشجيع الموظفين لطرح الأفكار الإبداعية من خلال عدة مبادرات أطلقتها الوزارة لتطوير الخدمات الالكترونية، حيث وصلتها العديد من المقترحات والمشاريع التي أسهمت في تسهيل وصول الجمهور للخدمات التي تقدمها الوزارة وبالتالي رفع مؤشرات الرضى والسعادة لدى جميع المتعاملين.

وأشار إلى أن حصول الدولة على المركز الأول عربياً والثامن عالمياً، يؤكد على التزام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بتوجيهات قيادات الدولة، وحرصها على دعم قطاع الخدمات الالكترونية، ورفع مستوى جاهزية التحول الالكتروني عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة القطاع.

وأوضح أن الإجراءات المتعلقة برفع جودة الخدمات الالكترونية تمت من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية إلى 13 خدمة، وتخصيص صفحة في نظام الوزارة الالكتروني وقاعدة بياناته يتم استدعاؤها تلقائيا عند إدخال بيانات المتعاملين والخدمات التي يرغبون بها، وذلك بهدف تسهيل تدفق البيانات وتوفرها عبر الموقع الالكتروني، مع استخدام نظام الكتروني يتميز بالأمن.

ومن خلال هذه الاجراءات أصبح بإمكان زوار الموقع الالكتروني لدائرة القضاء أبوظبي www.moid.gov.ae انجاز المعاملات المتعلقة بخدمات وزارة تطوير البنية التحتية.