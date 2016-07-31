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عبيد الزعابي: ثمرة الجهود الحكومية خلال العامين الماضيين

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عبيد الزعابي: ثمرة الجهود الحكومية خلال العامين الماضيين عبيد الزعابي: ثمرة الجهود الحكومية خلال العامين الماضيين

قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة إن التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات على صعيد الخدمات الإلكترونية والذكية يأتي منسجماً مع توجهات القيادة الرشيدة وخطة الذكية التي جرى إقرارها خلال الفترة الماضية، لذا فإن الفوز بهذه المراكز المتقدمة في المؤشر المعد من قبل لجنة الأمم المتحدة هو ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خاصة خلال العامين الماضيين وحرصها على تقديم جميع الجهات الحكومية لخدماتها إلكترونياً وعبر الوسائل الذكية الأخرى.

وأكد الزعابي ان نشر الخدمات الإلكترونية والذكية أسهم خلال السنوات الماضية بتسهيل الإجراءات على جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية في الدولة وقلل بالتالي من الوقت والجهد الذي كان يبذل في إنجاز المعاملات بالطريقة التقليدية.

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