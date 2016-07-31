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جامعة الإسكندرية تحقق المركز الأول على مستوى مصر فى تصنيف "ويبوميتركس"

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جامعة الإسكندرية تحقق المركز الأول على مستوى مصر فى تصنيف "ويبوميتركس" جامعة الإسكندرية تحقق المركز الأول على مستوى مصر فى تصنيف "ويبوميتركس"
حققت جامعة الإسكندرية تقدما فى إصدار يوليو 2016 لمؤشر ويبوميتركس العالمى للجامعات، لقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية، لأكثر من عشرين ألف جامعة حول العالم، حيث صعدت إلى المركز الاول على مستوى الجامعات الحكومية المصرية تليها جامعة القاهرة ثم جامعة المنصورة ثم جامعة بنها، والمركز الثالث عربيا بعد جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز والمركز 609 على المستوى الدولى.

وقال الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان، إن الجامعة سعت خلال الفترة السابقة إلى التواجد داخل هذا التصنيف، وأن صعود الجامعة وتقدمها ضمن ترتيب أفضل الجامعات على مستوى العالم يعود إلى جهودها أكاديمياً وإدارياً، فضلا عن جهود الأساتذة والطلاب والعاملين فى تنمية المعايير المؤدية إلى التواجد فى هذه المكانة المتميزة.

وأشار إلى أن موقع ويبوميتركس الإلكترونى، التابع لأحد مراكز البحث والتقييم الإسبانية والمتخصص فى رصد حركة المواقع الإلكترونية الأكاديمية، يعتبر الأكثر تقدماً فى مجال الأبحاث والدراسات والتقارير والصفحات الإلكترونية فى العالم، وهو تصنيف عالمى مشهور يرتبط بمعيار الأبحاث والملفات الفنية، ويتم تحديثه بشكل دورى كل ستة أشهر، ويتم تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم على أساس أن نشاطات أى جامعة تظهر فى مواقعها الإلكترونية.

وأضاف رئيس الجامعة أن نظام التصنيف يركز على ظهور المحتوى الأكاديمى والأبحاث على الإنترنت لكل من الطلاب والأكاديميين والمراكز البحثية التابعة للجامعات، وإتاحة الوصول إليها، كما يقاس الحضور الإلكترونى بالنشاطات ومستوى متابعتها على مواقع الجامعات الإلكترونية.


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