فرقة "أبو شعر" السورية تضىء دار أوبرا دمنهور بالأناشيد الصوفية

فى سهرة فنية مميزة استضافت دار أوبرا دمنهور لأول مرة مساء أمس السبت فرقة "الإخوة أبو شعر" السورية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية.

وتألقت الفرقة السورية فى تقديم باقة منوعة من أشهر الابتهالات والتواشيح الصوفية التى تفاعل معها الجمهور بصورة لافتة، ومنها "قمر سيدنا النبى" من كلمات الشيخ أحمد أبو الحسن و"مولاى صلى وسلم دائما أبدا" من كلمات الإمام البوصيرى و"صلى عليك الله يا هاديا لله" من كلمات الشيخ صالح الجعفرى، و"يا من يرانى ولا أراه" من كلمات الإمام الرواس و"منور القلب والوجه" من كلمات الإمام ماضى أبو العزائم.

يذكر أن فرقة "الأخوة أبو شعر" تأسست عام 1983 فى سوريا وتتكون من 6 أشقاء والدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الذى كان منشدًا لبعض العلماء الكبار فى دمشق. وتهدف الفرقة إلى تقديم الإنشاد الدينى الإسلامى والأغانى الصوفية لكبار الشعراء بصورة معاصرة.

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