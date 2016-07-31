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علوم الفضاء: الأقمار الصناعية ستساعد مصر فى الكشف عن ثرواتها المعدنية

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علوم الفضاء: الأقمار الصناعية ستساعد مصر فى الكشف عن ثرواتها المعدنية علوم الفضاء: الأقمار الصناعية ستساعد مصر فى الكشف عن ثرواتها المعدنية
قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، ممثل بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء بالأمم المتحدة، إن مصر مقبلة على إطلاق عدد من الأقمار الصناعية يبلغ عددها 5 أقمار، يتم البدء فى أولها العام المقبل حيث تبلغ تكلفة الواحد 500 ألف دولار وتزن من 1 الى 10 كيلو جرام، مؤكدا أن أراضى مصر غنية بالثروات التى لم تكتشف بعد وستساعد تلك الأقمار على اكتشافها والنهوض بالاقتصاد المصرى، والوكالة ستتبنى تلك الأقمار .

وأكد النهرى، أن الوكالة بشقيها الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ستفيد مصر فى علوم الفضاء ولن تكلف الدولة كثيرا حيث سيكون مقرها في المدينة الفضائية بالقاهرة، مؤكدا أن مصر لديها عناصر بشرية مدربة بشكل جيد للعمل فى الوكالة، خاصة أنه تم تدريب عدد من المهندسين على مدار عامين خلال تصنيع وإطلاق القمر المصرى "ايجبت سات 1".

فى سياق متصل، أوضح النهرى، أن اقتراب مصر من إطلاق أول وكالة فضاء يعد أحد انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن الوكالة ليست رفاهية وإنما لاهتمامه بالتعرف على الموارد الطبيعية التى تمتلكها مصر بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى.


>ممثل مصر بلجنة الأمم المتحدة للفضاء: إطلاق أول وكالة فضاء مصرية قريبا
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مصر 365

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