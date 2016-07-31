أحمد عز يخسر معركته الثالثة أمام زينة.. المحكمة ألزمته بدفع 20 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأمه.. ودفاعه: "الحكم مبالغ فيه وسنطعن عليه" ومحامى الفنانة: الاستئناف لا يوقف التنفيذ وسنطالب بزيادة النفقة

أسدلت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين شريف الغمرى وعمرو زهران وميادة محمد وأمانة سر كمال حسن، مساء أمس السبت الستار على دعوى"نفقة الصغيرين" التى أقامتها الفنانة زينة ضد النجم أحمد عز بعد حصولها على حكم نهائى وبات فى 13 يناير الماضى بثبوت نسب طفليها "زين الدين" و"عز الدين" له، حيث ألزمت الفنان بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية للطفلين.

وقال معتز الدكر محامى الفنانة زينة إن استئناف الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 20 ألف كنفقة شهرية بنوعيها لطفليه "عز الدين"و"زين الدين" لن يوقف التنفيذ طالما تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم مؤكدا أنه سيطعن هو الآخر على الحكم للمطالبة بزيادة نفقة الصغيرين.

ولفت محامى الفنانة زينة إلى أن دعاوى الحبس أو الدفع فى النفقات لا تقام إلا بعد صدور حكم نهائى وبات ولكن حكم أول درجة يمكن تنفيذه بالحجز على ممتلكات أو عقارات أو منقولات مملوكة لأحمد عز.

من جانبه قال عمر عبد الرحمن محامى الفنان أحمد عز إن حكم إلزام موكله بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها لطفلى الفنانة زينة "عز الدين"و"زين الدين" :" حكم نفقة التوأم كبير على لطفلين لايتجاوز عمرهم الـ3سنوات غير أن هناك دعوى بطلان لحكم اثبات نسب الصغيرين ولاتزال متداولة داخل أروقة المحاكم ".

وأكد دفاع الفنان أحمد عز أنه سيطعن على حكم نفقة التوأم خلال 40 يوما من تاريخ صدوره وأن عز لن يدفع النفقة لافتا إلى أن الطعن على الحكم يوقف الحجز على ممتلكات موكله.

وكان معتز الدكر محامى الفنانة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، وطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها لا تقل عن 100 ألف جنيه إلى طفلى موكلته بعد ثبوت نسبهما له، والتى كشفت النقاب عن حجم ثروة الفنان ودخله، والتى بلغت بحسب المستندات المقدمة من دفاع الفنانة للمحكمة- 40 مليون جنيه.

فيما رد عمر عبد الرحمن محامى الفنان أحمد عز على امتلاك موكله ما يقرب من 30 مليون جنيه فى الجلسة الثالثة لدعوى "نفقة الصغار"، قائلا إن موكله ليس له دخل ثابت نظرا لطبيعة عمله وأن دخله يتوقف على أعماله، وذكر أن النفقة ليست سببا للإثراء وإنما لسد الحاجات الأساسية طبقا للشرع والقانون وأن الصغيرين المطلوب لهما النفقة لم يتجاوز عمرهما الـ 3 أعوام غير أن موكله لا يعترف بنسبهما له.

وفى 18 يوينو سلمت نيابة الأسرة تقريرها للمحكمة، ومثلت الفنانة بشخصها وقالت أثناء انعقاد الجلسة الرابعة لدعوى نفقة الصغيرين إن عز دائما ما يستعين بشهود زور لإهدار حقوق طفليه اللذين أثبتت المحكمة نسبهما له.

واختتمت حديثها للمحكمة بأنها لا تريد سوى حقوق طفليها من والدهما قائلة: "أنا مش عايزة غير حق ولادى من أبوهم"

دفاع الفنانة زينة: استئناف عز لا يوقف تنفيذ نفقة التوأم وسنطالب بزيادتها

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