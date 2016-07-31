بالفيديو.. خبير تجميل يبتكر تقنية جديدة للتخلص من حبوب الوجه

ليس هناك أسوأ من أن يصحو المرء من نومه ليجد نوعا من الحبوب ظهر فى وجهه، خصوصا تلك النوعية من الحبوب التى تترك أثرا مثل حبوب الشباب.

فى هذا السياق أوردت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تجربة جديدة توصل إليها خبير تجميل تايوانى، وهى التقنية التى تعتمد على التخلص من الدهون العالقة تحت المسام .

وفى الفيديو الذى أوردته الصحيفة يتخلص خبير التجميل المسمى جى لين من الزيوت والدهون الموجودة تحت المسالم وهو الأمر الذى يمكن من خلاله التخلص من هذه الحبوب التى تدعو إلى القلق والتى تكون فى العادة محملة بالدهون .

ويظهر الفيديو أنه بمجرد التخلص من جميع نقط الزيوت الموجود تحت الماسم فإن الوجه يتحول على الفور إلى وجه مشرق ونظيف ولامع وخال من الحبوب .

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