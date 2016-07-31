لو همدان ودايما سرحان.. يبقى عندك نقص بوتاسيوم

1-التوت البرى

2-البطيخ

3-التفاح

4-الأناناس

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يعتبر "البوتاسيوم" واحد من أهم المعادن الأساسية التى يستخدمها الجسم للحفاظ على طاقته بمستوى مرتفع، وبنقصان هذه المعادن، يصاب الإنسان بالهمدان وعدم التركيز أغلب الأوقات، خاصة أن هناك مجموعة من الفواكة التى يطلق عليها " السوبر" غنية بهذا العنصر ومنها :>يحتوى على مجموعة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى فيتامين "C" ، كما أنه داعم لنسبة البوتاسيوم فى الجسم، ومن أنواع الفاكهة التى تمنع التوتر.>شريحة البطيخ التى تزن 100جرام تحتوى على 1,5 جرام من البوتاسيوم ، ونسبة كبيرة من فيتامين "أ" و"ج" وهما يعملان على تعزيز صحة الجهاز المناعى، بالإضافة إلى نسبة عالية من مادة " الليكوبين" المضادة للأكسدة .>يتصدر التفاح بألوانه المتعددة قائمة الفواكه السوبر الغنية بالمواد الغذائية التى يتصدرها "البوتاسيوم، البكتين" التى تعمل على تحسين الصحة .> الأناناس من أنواع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين "C"،"ج " ، " B6" والجدير بالذكر أن إضافة بعض قطرات الليمون تعمل على تعزيز فعالية هذه الفيتامينات بشكل مضاعف.

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