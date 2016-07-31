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لو همدان ودايما سرحان.. يبقى عندك نقص بوتاسيوم

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لو همدان ودايما سرحان.. يبقى عندك نقص بوتاسيوم لو همدان ودايما سرحان.. يبقى عندك نقص بوتاسيوم
يعتبر "البوتاسيوم" واحد من أهم المعادن الأساسية التى يستخدمها الجسم للحفاظ على طاقته بمستوى مرتفع، وبنقصان هذه المعادن، يصاب الإنسان بالهمدان وعدم التركيز أغلب الأوقات، خاصة أن هناك مجموعة من الفواكة التى يطلق عليها " السوبر" غنية بهذا العنصر ومنها :

1-التوت البرى


>يحتوى على مجموعة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى فيتامين "C" ، كما أنه داعم لنسبة البوتاسيوم فى الجسم، ومن أنواع الفاكهة التى تمنع التوتر.

2-البطيخ


>شريحة البطيخ التى تزن 100جرام تحتوى على 1,5 جرام من البوتاسيوم ، ونسبة كبيرة من فيتامين "أ" و"ج" وهما يعملان على تعزيز صحة الجهاز المناعى، بالإضافة إلى نسبة عالية من مادة " الليكوبين" المضادة للأكسدة .

3-التفاح


>يتصدر التفاح بألوانه المتعددة قائمة الفواكه السوبر الغنية بالمواد الغذائية التى يتصدرها "البوتاسيوم، البكتين" التى تعمل على تحسين الصحة .

4-الأناناس


> الأناناس من أنواع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين "C"،"ج " ، " B6" والجدير بالذكر أن إضافة بعض قطرات الليمون تعمل على تعزيز فعالية هذه الفيتامينات بشكل مضاعف.

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