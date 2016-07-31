بالأسماء.. تسمم 40 شخصًا فى حفل زفاف بكفر الشيخ

ارتفع عدد المصابين بالتسمم لـ40 شخصًا، فى حفل زفاف بقرية أبوريا التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، إثر تناولهم وجبات غذائية فى الحفل يشتبه أنها فاسدة.

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد جمال سامون مأمور مركز شرطة الرياض، بتلقيه إشارة من مستشفى الرياض المركزى، بورود بلاغ عن حالة تسمم جماعى بحفل زفاف بقرية أبوريا التابعة لمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم لمستشفى الرياض المركزى، وانتقلت قوة من مركز الرياض وسيارات الإسعاف، وتبين تسمم 40 شخصًا عقب تناولهم "وجبة طعام فاسدة" بحفل زفاف بقرية أبوريا التابعة للرياض.

قال الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المصابين بحالات التسمم هم: أسامة السيد عبد الرازق، ومحمود أحمد طه ومحمد حامد أحمد، وأحمد حامد أحمد، وولاء محمد إبراهيم، وهاجر سالم عبد العليم، وزياد سعد عبد العليم، وأسماء سعد عبد العليم، وإسراء محمد عبد العليم، ورؤية نعيم صالح، ووفاء نعيم صالح، وماهر أحمد على، وأحمد على محمد، وإبراهيم بسيونى حلمى، وأحمد سعيد بدير، ومحمود السيد عيد، وأمانى نعيم صالح، وأحمد ماهر، ومحمد محمود خميس، وصالح إبراهيم صالح، وهيثم حسين محمد، ونورا عبد الغفار كامل، ومحمد ماهر كامل، وسعيد عبد الله الريان، وشاكر على إبراهيم، ومحمد رشدى محمد، ومحمد رمضان سعيد، ومحمد يسرى عبد المقصود، والسعيد عبد الله الزيات، وأحمد عسل، ومحمد عبد الوهاب رمضان، ومحمد جمال عوض، وأحمد مصطفى أحمد، ويمنى مصطفى أحمد، ومريم مصطفى أحمد، وزينب محمد فرج، وأسماء محمد عبد العليم، وهشام حسين محمد، ومحمد على محمود، سامح على محمد، وعبدالله محمد على.

تم نقل المصابين لمستشفى الرياض المركزى لتلقى العلاج، وكلف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، المباحث الجنائية بالتحرى عن الواقعة، وأخذ عينة من الوجبات الغذائية لفحصها، وتحرر محضر بالواقعة.

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