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الرئيس اليمنى يقبل مبادرة الأمم المتحدة ويفوض بالتوقيع عليها بالكويت

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الرئيس اليمنى يقبل مبادرة الأمم المتحدة ويفوض بالتوقيع عليها بالكويت الرئيس اليمنى يقبل مبادرة الأمم المتحدة ويفوض بالتوقيع عليها بالكويت
رأس الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مساء أمس السبت، اجتماعا لمستشاريه بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد على الشدادى .

وقالت وكالة الانباء الرسمية سبأ، إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات على الساحة الوطنية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وعلى وجه الخصوص صيغة اتفاق كان المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ قد تقدم به للوفد الحكومي لمشاورات السلام فى الكويت.

واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق التى أستندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ورغبة من في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن الر ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار .

ووافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من "تعز" والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق. وتفويض الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع عليه.

وقالت وكالة سبأ، إن الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين ".

وأوضحت أن القيادة السياسية فى الاتفاق رأت أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات فى المكان الذى تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية .


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