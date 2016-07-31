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إصابة 9 أعضاء بلجنة فحص قضية تعذيب أطفال دار أيتام بالدقهلية بسبب سقوط مصعد

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إصابة 9 أعضاء بلجنة فحص قضية تعذيب أطفال دار أيتام بالدقهلية بسبب سقوط مصعد إصابة 9 أعضاء بلجنة فحص قضية تعذيب أطفال دار أيتام بالدقهلية بسبب سقوط مصعد
استقبل مستشفى طلخا المركزى اليوم، 9 من أعضاء اللجنة المعاونة للمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بعد سقوط مصعد دار الصفا الخيرى للأيتام بهم من الدور التاسع، عقب فحصهم شكاوى بشأن تداول صور تعذيب لعدد من الأطفال بالدار.

وقال مصدر بمستشفى طلخا المركزى، إن سقوط المصعد بهم بسرعة كبيرة ما تسبب فى إصاباتهم بإصابات مختلفة بين "جذوع وسحاجات" متفرقة بالجسد.

وتم استدعاء فنى وإخراج المصابين من المصعد، ونقلهم إلى مستشفى طلخا المركزى، وتم تحويل 4 منهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج.

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