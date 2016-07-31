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المندوبون المساعدون بقضايا الدولة يحلفون اليمين اليوم أمام وزير العدل

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المندوبون المساعدون بقضايا الدولة يحلفون اليمين اليوم أمام وزير العدل المندوبون المساعدون بقضايا الدولة يحلفون اليمين اليوم أمام وزير العدل
تحلف دفعة 2011 من خرجى كليات الحقوق والشريعة والقانون اليمين الدستورية - اليوم الأحد - كمندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة، أمام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مقر الوزارة، والمعينين بالقرار الجمهورى 189 لسنة 2016 وذلك تمهيدا لاستلام عملهم بالهيئة.

واعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى نتيجة تعيينات دفعة 2011 كمندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة فى مايو الماضى، والتى بلغ عددهم 315 عضوا، وذلك بعد أن قامت الأجهزة المعنية بإجراء كافة التحريات والمعلومات عن أسماء المقبولين فى الدفعة.

وكانت دفعة 2011 تم تأجيل اعتمادها بعد ثورة 30 يونيو لأكثر من مرة بسبب الظروف السياسية التى تمر بها ، إلا أنه تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية والتى تم التصديق عليها.

بالصور.. معاونو النيابة العامة دفعة 2013 يؤدون اليمين أمام وزير العدل
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