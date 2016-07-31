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إتيليه الإسكندرية يستضيف اليوم أسرة فيلم "من قتل الأرمن؟"

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إتيليه الإسكندرية يستضيف اليوم أسرة فيلم "من قتل الأرمن؟" إتيليه الإسكندرية يستضيف اليوم أسرة فيلم "من قتل الأرمن؟"
يستضيف إتيليه الإسكندرية، اليوم فى السابعة مساء، أسرة فيلم "من قتل الأرمن"، بدعوة من مركز التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، حيث يستضيف إتيليه الإسكندرية كلا من الإعلامية مريم ذكى والمخرج محمد حنفى، لعرض الفيلم الحائز على عدة جوائز من مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية، والمكرم مؤخرا من الرئيس الأرمنى، سيرج سركسيان.

وذلك لما حققه من نجاح باهر كونه أول فيلم ناطق بالعربية يجسد الإبادة، وأشاد به نقاد السينما العالمية والمتخصصون. وسوف يفتح باب المناقشة عقب عرض الفيلم، بين أسرة الفيلم والجمهور الحاضرين لمناقشة أحداث الفيلم التسجيلى.

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