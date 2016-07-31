أخبار ليبيا.. إصابة 3 جنود بالجيش الليبى جراء هجوم انتحارى غرب بنغازى

أصيب 3 جنود من الجيش الليبى، جراء هجوم انتحارى استهدف تجمعًا عسكريًا فى العمارات الصينية بمحور غرب بنغازى.

وقال مصدر عسكرى فى تصريح، أمس السبت - إن سيارة يقودها انتحارى قصدت تجمعًا للجيش فى العمارات الصينية ، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بشظايا وحالتهم الصحية مستقرة.

وأشار المصدر إلى أن هذا هو الهجوم الانتحارى الثانى الذى ينفذه تنظيم «داعش» خلال الـ24 ساعة الماضية بمحور العمارات الصينية ، لافتًا إلى أن الجيش الليبى يحاصر عناصر التنظيم الإرهابى لتضييق الخناق عليهم ، مما يدفعهم للجوء إلى تنفيذ عمليات انتحارية .

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذى استهدف أمس الجمعة تجمعًا للجيش قرب العمارات الصينية فى محور بنغازى ، وأسفر عن قتلى وجرحى، ونشر التنظيم عبر حسابات تابعة له بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورًا للعملية الإرهابية ومنفذها.