حظك اليوم برج الجدى الأحد 31 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:>تلتقى أشخاصا جدد فى عملك مما يجعلك تشعر بالونس وتتواصل معهم بحرية وتعرف معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدك هذا فى إنجاز مشروع هام.

على الصعيد العاطفي:

>تذكر أن الشخص المثالى لك سيطرق بابك فى الوقت المناسب ، دع الحب يجدك ولا تلهث وراءه وحتى يحدث هذا استمتع بحياتك وبحب أصدقائك وأسرتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>يجب أن تغير أسلوبك فى إدارة حياتك ونظامك الغذائى حتى لو اضطررت للجوء إلى مختصين لأن تجاهل وضعك الصحى يؤدى إلى نتائج كارثية فى المستقبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>ستحصل على قدر كبير من المساندة من الأشخاص المحيطة بك وهو ما يجعلك مفعما بالحيوية والتفاؤل والثقة استمتع بهذه المرحلة واتخذ قرارات جريئة فستجد من يدعمك.

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