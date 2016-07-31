حظك اليوم برج الجدى الأحد 31 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>تلتقى أشخاصا جدد فى عملك مما يجعلك تشعر بالونس وتتواصل معهم بحرية وتعرف معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدك هذا فى إنجاز مشروع هام.
على الصعيد العاطفي:
برج الجدى على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
>تلتقى أشخاصا جدد فى عملك مما يجعلك تشعر بالونس وتتواصل معهم بحرية وتعرف معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدك هذا فى إنجاز مشروع هام.
على الصعيد العاطفي:
>تذكر أن الشخص المثالى لك سيطرق بابك فى الوقت المناسب ، دع الحب يجدك ولا تلهث وراءه وحتى يحدث هذا استمتع بحياتك وبحب أصدقائك وأسرتك.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>يجب أن تغير أسلوبك فى إدارة حياتك ونظامك الغذائى حتى لو اضطررت للجوء إلى مختصين لأن تجاهل وضعك الصحى يؤدى إلى نتائج كارثية فى المستقبل .
توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
>ستحصل على قدر كبير من المساندة من الأشخاص المحيطة بك وهو ما يجعلك مفعما بالحيوية والتفاؤل والثقة استمتع بهذه المرحلة واتخذ قرارات جريئة فستجد من يدعمك.
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