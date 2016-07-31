أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الأحد 31 يوليو 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الأحد 31 يوليو 2016 حظك اليوم برج الجدى الأحد 31 يوليو 2016
برج الجدى على الصعيد المهني:
>تلتقى أشخاصا جدد فى عملك مما يجعلك تشعر بالونس وتتواصل معهم بحرية وتعرف معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدك هذا فى إنجاز مشروع هام.

على الصعيد العاطفي:
>تذكر أن الشخص المثالى لك سيطرق بابك فى الوقت المناسب ، دع الحب يجدك ولا تلهث وراءه وحتى يحدث هذا استمتع بحياتك وبحب أصدقائك وأسرتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
>يجب أن تغير أسلوبك فى إدارة حياتك ونظامك الغذائى حتى لو اضطررت للجوء إلى مختصين لأن تجاهل وضعك الصحى يؤدى إلى نتائج كارثية فى المستقبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
>ستحصل على قدر كبير من المساندة من الأشخاص المحيطة بك وهو ما يجعلك مفعما بالحيوية والتفاؤل والثقة استمتع بهذه المرحلة واتخذ قرارات جريئة فستجد من يدعمك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى