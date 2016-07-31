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حظك اليوم برج الثور اليوم الأحد 31/7/2016

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حظك اليوم برج الثور اليوم الأحد 31/7/2016 حظك اليوم برج الثور اليوم الأحد 31/7/2016
الثور على الصعيد المهني:
>البعض يراك غير مهتم بتطوير نفسك فى العمل، والبعض الآخر يراك غير مكترث للأحاديث الجانبية التى تقال عنك، فى جميع الأحوال أنت شخصية مثيرة للجدل يرغب الجميع فى فك شفرتها، حاول أن تحافظ على غموضك ولا تندفع نحو المشكلات التى من شأنها تعكير صفو حياتك.

على الصعيد العاطفي:
>المشكلات الأسرية لن تحل بالهروب، والحاجة إلى مواجهة كثير من الأشخاص بحقيقتهم قد تضطرك إلى عمل مشكلات جديدة لكنها بالتأكيد ستوفر لك كثير من الوقت والجهد فى التفكير، لا ترهق نفسك كثيراً فأنت تملك من الحلول الكثير لكنك لا تجيد استغلال ذكائك الاجتماعى.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>لا تزعج نفسك بالحديث عن أمراض الغير، فقط خذ عبرة وطبق النصائح الطبية التى لا تهتم بها وابتعد عن الأشخاص الذين يحملون مشاعر الطاقة السلبية حتى لا تتأثر بهم، وسافر لفترة لتريح أعصابك من التوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يتسبب فى حيرة لكثير من الشخاص الذين لا يعرفون شخصيته، ولا يجيدون التعامل مع تفاصيل الثور وعنده التى تجعله محل اهتمام الجميع، جاذبيتك الخاصة ستزعجك كثيراً فى الفترة القادمة بعدما تجد نفسك محط أنظار الجميع.
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مصر 365

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