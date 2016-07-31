برج الجوزاء حظك اليوم الاحد 30 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:>قد تجد بعض الصعوبة في ان تحقق توازنا بين دخلك وما تنفقه، انه الوقت المناسب للبحث عن عمل أخر لتعزيز دخلك، قد تجد شيئا يرضيك ويكون هو عملك في المستقبل، وفي نفس الوقت عليك ان تقتصد قليلا حتى تستطيع ان تغطي مصروفاتك.

على الصعيد العاطفي:

>علاقتك العاطفية اليوم سعيدة ومبهجة، انتهز الفرص لتظهر لشريك حياتك مشاعرك، لا تفعل الاشياء التي تضايق شريك حياتك، حاول ان تكون لطيفا وتبتعد تماما عن العدوانية والهجومية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>تصاب اليوم بسعال ونزلة برد عليك ان تأخذ العلاجات اللازمة اغسل يديك جيدا خاصة قبل الأكل ومن الافضل ان تأخذ قسطا من الراحة وخذ ما يكفيك من النوم حتى تستعيد نشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>انت محاط بالكثير من التغييرات التي تحدث حولك، وعليك ان تركز جيدا في الامور التي تحتاج الى تغيير للتواكب مع ما يدور حولك، اطلب مساعدة من حولك في انهاء بعض مهام عملك.