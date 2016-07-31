برج الدلو حظك اليوم الأحد 31/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:>مواليد هذا البرج يفكرون هذه الفترة فى الوصول لمرحلة جيدة و مهمة فى مجال عملهم ، فربما تتعاون مع صديق قديم فى إقامة مشروع صغير قد يزيد ربحك المادى.

على الصعيد العاطفي:

>الحياة العاطفية لبرج الدلو تحتاج للكثير من الدعم بعد سلسلة الاضطرابات التى تعرضت لها مؤخرا مع شريكك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو حالتك الصحية تستحق الاهتمام بها ، وخاصة عينيك كونها تعرض للإرهاق الشديد بسبب استخدامك الدائم للكمبيوتر و الـ I pad ، والتوجه للطبيب المختص أفضل حل .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة قد يحاول منافسوك اقتناص عدد من الفرص المعروضة عليك ، فتعامل بحذر شديد مع من حولك وثق أنك قادر على التميز وإظهار مواهبك المتعددة .