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برج الدلو حظك اليوم الأحد 31/7/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 31/7/2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 31/7/2016
على الصعيد المهني:
>مواليد هذا البرج يفكرون هذه الفترة فى الوصول لمرحلة جيدة و مهمة فى مجال عملهم ، فربما تتعاون مع صديق قديم فى إقامة مشروع صغير قد يزيد ربحك المادى.

على الصعيد العاطفي:
>الحياة العاطفية لبرج الدلو تحتاج للكثير من الدعم بعد سلسلة الاضطرابات التى تعرضت لها مؤخرا مع شريكك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الدلو حالتك الصحية تستحق الاهتمام بها ، وخاصة عينيك كونها تعرض للإرهاق الشديد بسبب استخدامك الدائم للكمبيوتر و الـ I pad ، والتوجه للطبيب المختص أفضل حل .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة قد يحاول منافسوك اقتناص عدد من الفرص المعروضة عليك ، فتعامل بحذر شديد مع من حولك وثق أنك قادر على التميز وإظهار مواهبك المتعددة .

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مصر 365

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