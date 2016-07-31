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برج العذراء حظك اليوم الأحد 31/7/2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 31/7/2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 31/7/2016
على الصعيد المهني:
>مواليد هذا البرج نجمهم فى صعود واضح بمجال العمل هذه الفترة ، وأنت بحاجة إلى بناء بعض الجسور مع زملائك حتى لا تزداد المشاكل معهم بسبب الغيرة .

على الصعيد العاطفي:
>هذه الفترة هى مرحلة مثيرة للاهتمام فى الحياة العاطفية لمواليد برج العذراء عليك أن تفكر جيدا فى المستقبل مع شريكك لكن كن حذرا ولا تنغمس فى وعود لا تستطيع أن تحققها.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج العذراء الحالة الصحية مضطربة لحد كبير ، فمعاناتك من الصداع المستمر و الإجهاد يرجع إلى حالة الأرق التى تلازمك منذ فترة طويلة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك ستلتقى بأحد أصدقائك القدامى الذى كان تربطك به صداقة قوية وهو ما سيغير الكثير فى مجرى حياتك.

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مصر 365

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