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برج الميزان حظك اليوم الاحد 30 يوليو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الاحد 30 يوليو 2016 برج الميزان حظك اليوم الاحد 30 يوليو 2016
برج الميزان على الصعيد المهني:
>استطعت الفترة الماضية ان تقتصد مبلغا من المال لشراء أحد الحيوانات الاليفة اليوم هو انسب وقت لتنفيذ المشروع، عندما تذهب لشراء الحيوان الذي تريده ستعجبك حيوانات أخرى ولكن التزم بميزانيتك، فلا تنفق المزيد من الاموال في الاشياء التي لا تريدها.

على الصعيد العاطفي:
>كنت واقفا على منعطف حاسم في علاقتك مع شريك حياتك، سوف يكزن اديك رؤية مختلفة اليوم في هذه العلاقة، سوف تستطيع ان تحكم على هذه العلاقة بعقلانية دون ان تؤثر عيلك مشاعرك، وتستطيع أن تعرف اين تقف العلاقة والى اين ذاهبة، كما انك ستستطيع ان تحكم هل انت سعيد بما اتخذته من قرارات في حياتك ام لا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>اداء بعض التمرينات الرياضية شيء مهم اليوم، اذا تريد ان تتخلص من وزن زائد او الحصول على جسم مثالي فاليوم هو الوقت المناسب لأداء هذه المهمة، ستستطيع ان تجد ما يلهمك للتمسك بروتينك الغذائي والصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>حدسك وإحساسك يسيطرون عليك اليوم، اتبع ما يمليه عليك حدسك حتى اذا لم يلتقي قبول من حولك، قد يحتاج هذا الى اتخاذ بعض القرارات الصعبة، عليك ان تكون منتبها وان يكون لديك سرعة تصرف وان تنتهز الفرص التي تقع في طريقك والتي تجعل حياتك افضل.
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مصر 365

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