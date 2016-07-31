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برج الاسد حظك اليوم الاحد 30 يوليو 2016

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برج الاسد حظك اليوم الاحد 30 يوليو 2016 برج الاسد حظك اليوم الاحد 30 يوليو 2016
برج الاسد على الصعيد المهني:
>مهام عملك التي أجلتها من قبل تأخذ وقت كبير من يومك، قد تحتاج الى ساعات عمل اضافية للانتهاء من عملك، هي مرحلة عابرة، الملل الذي اصابك الفترة الماضية له تأثير سلبي عليك، كن لطيفا ومتواضعا اليوم.

على الصعيد العاطفي:
>سوف يشجعك احد ممن حولك على اتباع تغييرات صحية جيدة اليوم، قد تأخذ قرار بالتوقف عن التدخين وتبدأ نظام غذائي سليم، عليك ان تتمسك بهذه التغيرات الايجابية حتى تضمن نجاحها، قم ببعض التمرينات الرياضية.

برج الاسد على الصعيد الصحي:
>تاتيك العديد من الفرص للانتهاء من عملك في موعده، المشكلات التي كانت تعطلك عن انجاز مهامك ستنتهي اليوم، حاول ان تستفيد بهذه الفرص وتنتهي من كل اعمالك، قد تحتاج الى نصيحة من شخص قريب منك اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الاسد:
>انت محاط بالكثير من التغييرات التي تحدث حولك، وعليك ان تركز جيدا في الامور التي تحتاج الى تغيير للتواكب مع ما يدور حولك، اطلب مساعدة من حولك في انهاء بعض مهام عملك.

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مصر 365

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