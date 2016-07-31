حظك اليوم برج القوس الأحد 31 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهنى...>عندك مهام كثيرة تحاول إنجازها وتجعلك تشعر بالضغط والانزعاج خاصة أنك فى الفترة الماضية واجهت بعض الأزمات الطارئة التى جعلتك أكثر ميلاً للكآبة فحاول أن تتخلص من الكسل واليأس الذى يسيطر عليك منذ فترة طويلة،ويؤثر على أدائك فى العمل بشكل ملحوظ قد يعرض مستقبلك للخطر، وحاول أن تعيد حساباتك مع المدير حتى لا يؤثر هذا على مستقبلك.

على الصعيد العاطفى...

>تجنب المعارك التافهة مع حبيبك لأن هذا يسبب الكثير من التوتر في العلاقة فمن الأفضل أن تهتم بالتفاصيل البسيطة التى تسبب له الإزعاج والمشاكل التى أنت فى غنى عنها، حاول أن تتفهمه وتقدم له بعض المساعدة والدعم.

برج القوس على الصعيد الصحى...

>صحتك ستتحسن كثيراً خلال اليوم حاول أن تستغل الفترة القادمة فى إعادة حساباتك من جديد والتركيز على ما يؤثر عليك سلباً والعكس، وعليك أن تعلم أن صحتك هى أهم شئ تملكه فى هذه الدنيا، ولا تدع العمل يؤثر عليك سلباً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة القادمة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، وتحديداً على مستوى العمل الذى تأثر كثيراً فى المرحلة القادمة، كما أن صحتك تحتاج إلى رعاية واهتمام، وعليك أن تستمع إلى نصائح الأطباء.

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