برج العقرب حظك اليوم الأحد 31/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>مواليد هذا البرج يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى المتمرد من أجل الوصول لهدفك ، فأنت شخص قادر على الإبداع وإظهار مواهبك بنسبة كبيرة فى مجال عملك .
على الصعيد العاطفي:
برج العقرب على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>مواليد هذا البرج يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى المتمرد من أجل الوصول لهدفك ، فأنت شخص قادر على الإبداع وإظهار مواهبك بنسبة كبيرة فى مجال عملك .
على الصعيد العاطفي:
>الحياة العاطفية لبرج العقرب فى طريقها للوصول للهدوء والاستقرار من جديد ، شريكك يهتم بكل تفاصيل حياتك ويسعى لدعم العلاقة بشتى الطرق ، و لأنك عاطفى ورومانسى فأنت قادر على صنع علاقة ساحرة مع الحبيب .
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج العقرب حالتك الصحية تتحسن بشكل ملحوظ بفضل تخلصك من الإجهاد والتوتر الذهنى ، وقراءتك كتابا جديدا أو التواجد بجلسات يوجا قد تزيد حالتك المزاجية راحة وهدوء.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك الكثير من المهام ستنجزها خلال هذه الفترة على أكمل وجه ، إضافة إلى ان هناك ارتباطات عائلية بالضرورة أن تلبيها .