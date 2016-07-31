برج العقرب حظك اليوم الأحد 31/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>مواليد هذا البرج يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى المتمرد من أجل الوصول لهدفك ، فأنت شخص قادر على الإبداع وإظهار مواهبك بنسبة كبيرة فى مجال عملك .

على الصعيد العاطفي:

>الحياة العاطفية لبرج العقرب فى طريقها للوصول للهدوء والاستقرار من جديد ، شريكك يهتم بكل تفاصيل حياتك ويسعى لدعم العلاقة بشتى الطرق ، و لأنك عاطفى ورومانسى فأنت قادر على صنع علاقة ساحرة مع الحبيب .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج العقرب حالتك الصحية تتحسن بشكل ملحوظ بفضل تخلصك من الإجهاد والتوتر الذهنى ، وقراءتك كتابا جديدا أو التواجد بجلسات يوجا قد تزيد حالتك المزاجية راحة وهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك الكثير من المهام ستنجزها خلال هذه الفترة على أكمل وجه ، إضافة إلى ان هناك ارتباطات عائلية بالضرورة أن تلبيها .