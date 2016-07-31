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حظك اليوم برج الحوت اليوم الأحد 31/7/2016

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حظك اليوم برج الحوت اليوم الأحد 31/7/2016 حظك اليوم برج الحوت اليوم الأحد 31/7/2016
على الصعيد المهني:
>أنت من تضع نفسك فى هذه الضغوط، تريد أن تسير الأمور كما ترغب دائماً لكنك لا تبذل أى مجهود، إلقاء اللوم دائماً على الآخرين والابتعاد عن تنفيذ مهامك وإسنادها إلى آخرين، لن تفيدك على الإطلاق وستجعل منك شخصا عديم الخبرة والفائدة فانتبه لما تفعله حتى لا تندم على عمرك الذى أفنيته دون هدف.

على الصعيد العاطفي:
>حالتك النفسية تدفعك للرغبة فى الذهاب إلى أماكن بعيداً عن المقربين والاستماع إلى أنواع متعددة من الموسيقى، لا تفصح عما بداخلك للغرباء، لأنك لا تعرف كيف سيستخدمون أسرارك ضدك لاحقاً، ذكائك يخونك فى كثير من الأحيان، لكنك حدسك أقوى دائماً.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>النوم ماهو إلا هروب فى كثير من الأحيان، تحتاج إلى ممارسة الرياضة وتناول أطعمة محفزة للطاقة، حتى تتخلص من حالة الركود والإجهاد النفسى التى تعيشها هذه الأيام، انتبه لمعدلات السكر المتواجدة فى وجباتك، حتى لا تجد زيادة مفاجئة فى الوزن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يواجه مشكلات كثيرة فى محيط العمل ويحاول إلقاء اللوم على الآخرين، فكعادة الحوت يرفض أن يحمل نفسه سبب أى مشكلة فهو دائماً على صواب، حتى إن كان غير ذلك، الفترة الحالية تحتاج منه صحوة إيجابية
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مصر 365

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