الأهلي: لسنا في حرب لنواجه زيسكو في تونس

نفى شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي تلقي النادي خطابا من أي شركة تسويقية بخصوص استضافة لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد في تونس.

الأهلي يستعد لمواجهة زيسكو في الـ12 من شهر أغسطس المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية تشير لإمكانية إقامة المباراة في تونس بعد وصول النادي عرضا من إحدى الشركات التسويقية. وهذا ما نفاه المدير التنفيذي للأهلي.

وقال شيرين شمس: "لا. لم نتلق أي خطابات بخصوص هذا الشأن. ولن يحدث ذلك".

وأوضح في تصريحات عبر قناة صدى البلد "لسنا في حرب لنلعب في تونس. نحن فريق مصري لا يصح أن يقال أننا سنلعب مباراة رسمية في بطولة إفريقية خارج البلاد".

وواصل "لم نتلق أي شيء بكل تأكيد".

وبخصوص ملعب المباراة، كشف المدير التنفيذي للأهلي ما دار مع اتحاد الكرة قائلا: "المباراة ستقام في ملعب السويس الجديد وهذا ما أخطرنا به اتحاد الكرة".

وأضاف "أما بخصوص أعداد الجماهير الحاضرة فنحن ننتظر رد اتحاد الكرة بعد التنسيق مع الجهات الأمنية".

وأتم "لم يصل إلينا أي رفض بخصوص إقامة المباراة في ملعب السويس الجديد وأتمنى ألا يحدث ذلك حتى لا نكون في ورطة كبيرة".

وأعاد الأهلي آماله من جديد في التأهل من المجموعة بعدما حقق الانتصار أمام الوداد الرياضي المغربي في المغرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع أسيك. بينما يتقاسم الوداد وزيسكو الصدارة برصيد 7 نقاط.

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