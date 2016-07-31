وزير الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة عن الأمن الغذائى وحرمة التلاعب به

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صلاة الجمعة موعظة وجزء من العبادة، والوزارة لا تحجر على إبداع الخطيب، فهو له خمس دروس فى الأسبوع لم تحدد له موضوعا واحدا فيه، مضيفا:" أنا أئتمن الخطيب طيلة أسبوع، وذلك منذ البداية، فمسألة القراءة من الورقة طبقا لمذاهب الأربعة الحنابلة قالوا إنه من السنة، وخطيب الحرم يخطب من الورقة وصلى خلفهم كل علماء الأئمة، ولم ينكر عليهم أحد، فالمسالة شرعية كما أكدت ولا يوجد نص يمنع الخطبة المكتوبة.

وأوضح الوزير، أن خطبة الجمعة القادمة ستكون عن موضوع الأمن الغذائى حمايته وحرمة التلاعب به، مضيفا:"نحن يجب أن نتخيل أن هناك 100 ألف خطيب يتحدثون عن موضوع واحد، وأنا ضربت نموذج بنفسى وألقيت خطبة الجمعة، وطلبت من الخطباء حفظ الورق، وهذه الخطب تجمع وتطبع وتوزع، فالخطبة بعد ذلك ستكون أشبه بالمادة المجمعة".

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،:" إنه منذ أول يوم قلنا زمن الإجبار قد ولى، ولو أكرهنا خطيبا فسنراه يقرأ بصورة غريبة فيصرف الناس عن الخطبة، ولم تصدر الوزارة عقابا لأى شخص خرج عن الخطبة من الورقة المكتوبة".

خطيب السيدة نفيسة يلتزم بالخطبة المكتوبة متحدثاً عن النظافة بحضور الوزير