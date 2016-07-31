الفريق المصرى يفوز بالمركز الثالث لبطولة العالم للبلياردو

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفل توزيع جوائز بطولة العالم للبلياردو فرق "سيدات، رجال، ماسترز" وكذلك بطولة الكرات الست الحمر "سيدات، ورجال" والتى استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو الجارى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة ومصر للطيران ومحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 27 دولة عربية وأوربية والتى ينظمها الاتحاد المصرى لألعاب البلياردو.

وفاز بالمركز الأول فريق تايلاند والمركز الثانى فريق الهند وحصد الفريق المصرى المركز الثالث وضم الفريق المصرى كلاً من محمد عصام وكريم حلمى فى بطولة الفرق الماسترز، وتعتبر ميدالية "الماسترز" أول ميدالية مصرية على مستوى العالم.

شهد حفل توزيع الجوائز يحيى راشد وزير السياحة ومحمد القماح رئيس الاتحاد المصرى لألعاب البلياردو والنائب عطية موسى نائب البرلمان عن دائرة شرم الشيخ.

ومن جانبه هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفرق الفائزة بالمراكز الأول والثانى والثالث ورحب بجميع المشاركين فى البطولة بوجودهم على أرض مدينة شرم الشيخ خلال البطولة، مناشدًا إياهم بنقل الصورة التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ من أمن وأمان بجانب الطبيعة الخلابة إلى بلادهم.

وأعرب رئيس الاتحاد العالمى الهندى للسنوكر عن شكره لحن استقبال المصريين مشيرًا إلى الطبيعة الخلابة التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ.

- شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسنوكر بمشاركة 27 دولة عربية وأوروبية

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