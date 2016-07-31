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"لما النور ييجى" عرض لشباب نوادى المسرح فى الإسماعيلية

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"لما النور ييجى" عرض لشباب نوادى المسرح فى الإسماعيلية "لما النور ييجى" عرض لشباب نوادى المسرح فى الإسماعيلية
قدم فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة محمد منير، العرض المسرحى الكوميدى "لما النور يجى"، وذلك بالمسرح الكبير فى قصر ثقافة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، ضمن عروض نوادى المسرح الفائزة فى مهرجان نوادى المسرح. ويدور العرض فى إطار كوميدى ساخر.

والعرض من تأليف وإخراج عبد الله الو ردانى، وبطولة محمود نوح، ومحمد هشام، وزياد عباس، وأحمد على سفينة، وكريم عبد السلام، ورحمة محمود، ومحمد دياب، ومحمود محمود، وعبد الله الزارعى، ومنار جمال، وشروق محمود، وأميرة السيد، وأحمد شكرى، وعمر ياسر، وياسر محمد، وشريف وجدى، وعلى لطفى، وأحمد بهاء، ومؤمن ناصر، وشيماء رضا.

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