مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم ندوات للتنمية البشرية للأعضاء

قال صقر محمد، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن الحزب نظم ندوة تنمية بشرية بعنوان "منتهى الأمل" للتنمية البشرية والتأهيل الذاتى، وذلك بالتنسيق بين أمانات الشباب والمرأة والتدريب بالحزب.

وقال محمود على عسل أمين لجنة التدريب بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية إن تلك الدورة تأتى لتدريب أعضاء الحزب على التنمية البشرية والتأهيل النفسى للذات وتطوير الإمكانيات الذاتية، والعمل على حل المشكلات المختلفة، وتدريب الأعضاء على تكوين علاقات مميزة فى العلاقات الأسرية والعملية، وأهمية تشكيل دور إيجابى للفرد فى الحياة وأهمية ذلك فى أن يكون سبب أساسى للتغيير الحياتى.

وأضافت نورا العلوانى أمين المرأة بالحزب، أنه شارك عدد كبير من أعضاء الحزب الفتيات من مختلف المراكز فى تلك الدورة، وذلك يأتى فى إطار تدريبهم على العمل المجتمعى العام وخدمة المجتمع والتطوير الذاتى، مضيفه أن الفترة القادمة ستنظم أمانة المرأة بالحزب عدة ندوات بالتعاون مع الأمانات الأخرى للتدريب على الموضوعات المختلفة، والعمل العام والسياسى، وأهمية المشاركة فى العمل التطوعى.

"مستقبل وطن" بالإسماعيلية يواصل مشاركته فى مبادرة "حلوة يا بلدى"

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