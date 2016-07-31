على عبد الله صالح يدعو لحوار مع السعودية ويصفها بـ"الشقيقة الكبرى"

فى مراوغة سياسية جديدة دعا الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، اليوم السبت، إلى حوار مع السعودية ، "فى أى مكان تريده"، واصفا إياها بـ"الشقيقة الكبرى".

وأكد صالح "مستعدون للحوار مع السعودية ونمد أيدينا لذلك، فى الكويت أو فى سلطنة عمان، أو أى مكان تريده الشقيقة الكبرى"، فى تلميح إلى موافقتهم على الذهاب لمكة المكرمة من أجل الحوار، بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك فى وقت سابق.

وقال الرئيس المخلوع فى تصريحات نقلتها قناة "اليمن اليوم" التابعة له، فى اجتماع مع قيادات حزبه بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين على توقيعه اتفاقا مع الانقلابيين الحوثيين لتشكيل "مجلس سياسى أعلى" لإدارة البلاد.

وكرر صالح عبارة "الشقيقة الكبرى" لأكثر من مرة، وقال "لن استخدم الألفاظ النابية"، فى إشارة للأوصاف التى كان يطلقها على المملكة خلال الأشهر الأولى من اندلاع عملية "عاصفة الحزم".

وفى محاولة للتقرب أكثر من السعودية، شن "صالح" هجوما على إيران، وذكر أنهم لم يتلقوا منها أى دعم خلال الحرب، سواء سياسى أو عسكرى، وإنما دعم معنوى هم فى غنى عنه، وقال "اتركونا وشأننا (..) لسنا بحاجة لدعم أحد".

الحكومة اليمنية تنسحب من مشاورات السلام بالكويت ردا على تشكيل الحوثى وصالح مجلسا أعلى لإدارة البلاد..الرئيس المخلوع يختار التصعيد بالتحالف مع الحوثى.. ووزير يمنى يصف التحرك بالانقلاب على الشرعية