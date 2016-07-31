الكويت تمد مشاورات السلام اليمنية أسبوعا استجابة للأمم المتحدة

أعلن مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت، عن تمديد المشاورات اليمنية التى تحتضنها دولة الكويت لمدة أسبوع ينتهى فى السابع من أغسطس المقبل استجابة لطلب من الأمم المتحدة.

وقال المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "دولة الكويت التى سبق وأن أعلنت عن تمديد المشاورات بين الأطراف اليمنية لمدة أسبوعين تنتهى فى 30 يوليو 2016، تؤكد بأنه وفى ضوء التطورات الإيجابية التى شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين والتى قدم فى نهايتها المبعوث الدولى للأطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقى وبناء على الطلب الرسمى الذى تقدم به المبعوث الدولى بالتمديد، وتمنى عدد من الدول الشقيقة والصديقة بأن يتم التمديد للمشاورات لمدة أسبوع واحد وانطلاقا من حرص دولة الكويت التى احتضنت المشاورات لمدة تزيد عن الـ90 يوما على الوصول إلى حل توافقى يحقق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق والمنطقة ويرفع المعاناة التى يتعرض لها أبناء الشعب اليمنى، فقد استجابت لطلب الأمم المتحدة بالتمديد لمدة أسبوع ينتهى فى 7 أغسطس 2016".

وأضاف أن "دولة الكويت لها وطيد الأمل بأن يتحقق ما تتطلع إليه الأطراف المشاركة والعالم من التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ينهى الصراع المرير الدائر فى اليمن الشقيق".

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