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وزير التخطيط بحكومة الوفاق الليبية: نقترب من النصر فى الحرب على داعش

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وزير التخطيط بحكومة الوفاق الليبية: نقترب من النصر فى الحرب على داعش وزير التخطيط بحكومة الوفاق الليبية: نقترب من النصر فى الحرب على داعش
أكد المكلف بوزارة التخطيط فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية الطاهر الجهيمى أن حكومة الوفاق تقترب من النصر فى حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجهيمى ، فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم ، إن تحقيق الأمن أولية قصوى لحكومة الوفاق الوطنى ، وهناك جهود مكثفة فى منطقة سرت هذه الأيام لمحاربة التطرف ، خاصة المتمثل فى داعش.

وأضاف إن هناك تطورًا ميدانيًا فى ساحة الحرب ، مؤكدًا أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى ستحقق النصر خلال الأيام القليلة المقبلة بمدينة سرت فى كل ما يخدم ليبيا.
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