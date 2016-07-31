مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق الخارجة أسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بطريق الخارجة أسيوط بالقرب من مطار الخارجة الجوى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة، والمصاب إلى المستشفى، وجارى عمل محضر بالحادث وإحالته للنيابة للتحقيق.

تلقى اللواء أحمد حاتم نائب مدير أمن الوادى الجديد، بلاغاً من إدارة النجدة يفيد مصرع عاصم حسن ميمون 26 سنة، وإصابة محمود عبد الموجود عيد عياط 26 سنة فى حادث اصطدام إطار سيارة نقل بعد انفصاله عن السيارة بدراجة نارية يستقلها المتوفى، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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