مصرع 3 أشخاص فى حادث مروع بطريق سوهاج - قنا الزراعى

شهد الطريق الزراعى بين محافظتى سوهاج وقنا حادثا مروعا راح ضحيته 3 مواطنين بينهم سيدة.

وقال شهود عيان إن من بين ركاب إحدى السيارات طفلة لا يتعدى عمرها الـ4 أشهر، مؤكدين أن الطفلة خرجت سليمة من الحادث دون وقوع أى إصابات بها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام العام ومستشفى نجع حمادى، بجانب نقل جثث المتوفين للمستشفى العام بدار السلام .

واستنفر رجال الإسعاف لإنقاذ باقى المصابين، خاصة أن هناك العديد من الحالات الحرجة، وشهد الطريق تكدسًا للسيارات على جانبى الطريق بعد وقوع الحادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل..