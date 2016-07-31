أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفاع الفنانة زينة: استئناف عز لا يوقف تنفيذ نفقة التوأم وسنطالب بزيادتها

Google+ Print
دفاع الفنانة زينة: استئناف عز لا يوقف تنفيذ نفقة التوأم وسنطالب بزيادتها دفاع الفنانة زينة: استئناف عز لا يوقف تنفيذ نفقة التوأم وسنطالب بزيادتها
صرح معتز الدكر، محامى الفنانة زينة، بأن استئناف الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها أى نفقة مأكل وملبس فقط، لطفليه "عز الدين" و"زين الدين" لن يوقف التنفيذ طالما تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، مؤكدًا أنه سيطعن هو الآخر على الحكم للمطالبة بزيادة نفقة الصغيرين.

وأضاف الدكر فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن سبب طلبنا للزيادة بسبب ورود تحريات جديدة عن دخل الفنان أحمد عز .

وأكد محامى الفنانة زينة أن دعاوى الحبس أو الدفع فى النفقات لا تقام إلا بعد صدور حكم نهائى وبات ولكن حكم أول درجة يمكن تنفيذه بالحجز على ممتلكات أو عقارات أو منقولات مملوكة لأحمد عز.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى قد قضت بجلساتها المسائية، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها "مأكل وملبس" لطفليه من الفنانة زينة"عز الدين"و"زين الدين".

محكمة الأسرة تقرر حجز دعوى "نفقة توأم زينة" ضد أحمد عز للحكم 30 يوليو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365