دفاع الفنانة زينة: استئناف عز لا يوقف تنفيذ نفقة التوأم وسنطالب بزيادتها

صرح معتز الدكر، محامى الفنانة زينة، بأن استئناف الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها أى نفقة مأكل وملبس فقط، لطفليه "عز الدين" و"زين الدين" لن يوقف التنفيذ طالما تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، مؤكدًا أنه سيطعن هو الآخر على الحكم للمطالبة بزيادة نفقة الصغيرين.

وأضاف الدكر فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن سبب طلبنا للزيادة بسبب ورود تحريات جديدة عن دخل الفنان أحمد عز .

وأكد محامى الفنانة زينة أن دعاوى الحبس أو الدفع فى النفقات لا تقام إلا بعد صدور حكم نهائى وبات ولكن حكم أول درجة يمكن تنفيذه بالحجز على ممتلكات أو عقارات أو منقولات مملوكة لأحمد عز.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى قد قضت بجلساتها المسائية، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها "مأكل وملبس" لطفليه من الفنانة زينة"عز الدين"و"زين الدين".

محكمة الأسرة تقرر حجز دعوى "نفقة توأم زينة" ضد أحمد عز للحكم 30 يوليو

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