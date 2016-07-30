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بالفيديو والصور.. مواطن بكفر الشيخ: وجدت ذيل فأر فى رغيف عيش

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بالفيديو والصور.. مواطن بكفر الشيخ: وجدت ذيل فأر فى رغيف عيش بالفيديو والصور.. مواطن بكفر الشيخ: وجدت ذيل فأر فى رغيف عيش
لم تصدق زوجة أحمد عبد المنعم من مدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ، عندما قال طفلها إنه وجد ذيل فأر فى رغيف خبز بلدى مدعم، فتوجهت لزوجها وكان نائما، فقال لها مستهزئا "يظهر صاحب الفرن عامل مسابقة للى يجمع فار يأخذ عربية".


>بالفيديو.. مواطن بكفر الشيخ: وجدت ذيل فأر فى... من طرف youm7

وقال أحمد عبدالمنعم لـ"اليوم السابع" إن نجله الصغير وجد ذيل فأر فى رغيف خبز عندما كان يتناول طعامه، فصرخ واستغاث بوالدته فأسرعت على صراخه فوجدت ذيل فأر فى رغيف الخبز.

وأضاف أن زوجته أيقظته من نومه وأخبرته بوجود ذيل فأر داخل رغيف خبز، مؤكداً أنه يقطن بمدينة الحامول والمخبز يبعد عن منزله حوالى 50 مترا فقط، وأنه سيحرر محضرا بالواقعة بمركز شرطة الحامول.

وناشد أحمد عبدالمنعم، محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة بمراقبة المخابز، مطالباً أصحاب المخابز بأن يتقوا الله ويعلموا أن هناك بشرا يأكلون الخبز، وأنهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى على ذلك وأن يراقبوا العمالة التى تعمل بالمخبز، حتى لايتسببوا فى غلقها.

ذيل الفأر (1)
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ذيل الفأر فى رغيف الخبز بالحامول فى كفر الشيخ

ذيل الفأر (2)
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كارثة ذيل فأر فى رغيف خبز

ذيل الفأر (3)
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أحمد عبدالمنعم يشير لمكان ذيل الفأر فى الرغيف

ذيل الفأر (4)
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ذيل الفأر يظهر بالرغيف

ذيل الفأر (5)
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أحمد عبدالمنعم يؤكد وجود ذيل الفأر فى الرغيف


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