تكليف الدكتور أشرف صابر حجاب قائما بأعمال عميد طب بشرى الزقازيق

أصدر الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق قرارا مساء اليوم السبت، بتكليف الدكتور أشرف صابر حجاب وكيل كلية الطب البشرى بالقيام بأعمال عميد الكلية خلفا للدكتور يحى زكريا الذى بلغ سن المعاش.

وقال الدكتور أشرف صابر حجاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه سيعمل على استكمال ما تم تنفيذه فى عهد عميد الكلية السابق الدكتور يحى زكريا والذى قدم الكثير لكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق، خاصة إنشاء مستشفى الطوارئ الجديد الذى تم وضع حجر الأساس له خلال زيارة وزير التعليم العالى للجامعة.

وأشار حجاب أنه سيتم تطوير أقسام ووحدات مستشفيات جامعة الزقازيق وإنشاء وحدة لعلاج وجراحة الكبد والكلى وزراعتها مع تطوير العنايات المركزة وأقسام الاستقبال والحوادث.

وعن كلية الطب أعلن القائم بأعمال العميد أنه سيتم استكمال عمل لائحة جديدة للدراسات العليا وعمل برنامج متميز للكلية لطلاب البكالوريوس بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية.

وقدم حجاب الشكر للدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة على ثقته الغالية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده فى رفعة الجامعة وكلية الطب.

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