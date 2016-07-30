محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأمه

قضت محكمة أسرة مدينة نصر ،برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين شريف الغمرى وعمرو زهران وميادة محمد وأمانة سر كمال حسن ، بجلستها المسائية اليوم السبت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف كنفقة شهرية لطفليه من الفنانة زينة"عز الدين"و"زين الدين".

وكان معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، وطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية إلى طفلى موكلته "عز الدين"، و"زين الدين" بعد ثبوت نسبهما له وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلستى التسوية حرك الدكر الدعوى.

محكمة الأسرة تقرر حجز دعوى "نفقة توأم زينة" ضد أحمد عز للحكم 30 يوليو

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