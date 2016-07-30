كوفي يفتح النار على مرتضى في 12 نقطة ' الكذب والجنون والأهلي والموقف القانوني '

فتح محمد كوفي مدافع نادي الزمالك النار على مرتضى منصور رئيس النادي بعدما "هاجم الأخير اللاعب واتهمه بالتهرب أكثر من مرة".

كوفي غادر القاهرة متجها إلى بلاده بوركينا فاسو دون علم من مجلس إدارة الزمالك قبل أن يرسل رسالة اعتذار إلى جماهير الفريق ويؤكد "لن ألعب مجددا له". (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج مرتضى منصور في أكثر من مناسبة ويتحدث عن "هروب" اللاعب. أخرها يوم السبت عندما أكد أن "مكانه في السجن". (طالع التفاصيل)

ليقرر كوفي وللمرة الأولى الحديث عن كافة الكواليس وأسباب الرحيل.

وكل ما يلي على لسان كوفي حسبما نشره في بيان رسمي له.

وينشر FilGoal.com البيان كما سرده كوفي بنفس الأخطاء النحوية واللغوية في حالة وجودها..

"كنت قد تحدثت إلى جماهير الزمالك في وقت سابق واتخذت قرارا بعدم الخوض في تفاصيل، احتراما لها وللنادى الذى أكن له كل إحترام وتقدير والذى أدين له بالفضل.

ولكن على الجانب الآخر تفاجئت بردود أفعال مسئولى الزمالك وعلى رأسهم الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادى، الذين لم يغمض لهم جفن إلا إذا تحدثوا فى وسائل الإعلام بشكل يومى عن كوفى اللاعب الهارب الذى حصل على مستحقاته كاملة من النادى، الذى حصل على أكثر من حقوقه، بل ويتطرق الأمر إلى الهجوم على شخصى والخروج عن النص بشكل لن يتحمله أى إنسان لديه كرامة.

في البداية أحب أن أتحدث إلى جمهور الزمالك، ولن يكون حديثي لمجرد كسب تعاطفهم، فأنا أعلم جيداً حبهم لي وإنهم لن يتأثروا بكل محاولات تشويهي، ومازالت أتابع تعليقاتهم عن واقعة رحيلي عن النادي، ودائماً ما أقرأ تعليقاتهم علي صفحتي الخاصة بالفيس بوك.

جمهور الزمالك هو سبب بقائى في الزمالك طوال هذه الفترة، وتحديداً بعد الموسم الأول لي مع النادى فقد تحملت من أجلكم كل شئ.

(1) كلامى موجه للسيد رئيس النادى، صرحت خلال الساعات الماضية أننى قد حصلت على مبالغ مالية من الزمالك ليست من حقى وعلىّ إستراجعها، ولا أفهم معنى تصريحاتك فهل لديكم الكثير من الأموال التى لا تعرفون فى ماذا تصرفوها فتقوموا بتوزيعها على اللاعبين؟

بدلاً من أن تخرج بتصريحات غير مبررة وتتحدث فى أمور ليس لها أساس من الصحة، لتجميل موقفكم أمام الجماهير، أخرج وتحدث بأمانة ومصداقية وإظهر لهم الحقيقة.

وهى إننى رحلت بسبب عدم حصولى على مستحقاتى، وبسبب المعاملة السيئة التى أجدها فى الزمالك، وأنا الذى كنت أتعرض لمحاولات نصب وليس أنتم، فأنا رحلت عن الزمالك وأنا متبقى فى عقدى 50 % من مستحقات الموسم الحالى لم أحصل عليها، وليس كما تدعى إننى حصلت على مستحقاتى كاملة بل وأكثرها أيضاَ.

(2) ليس لدي عرض خليجي الآن لكي أرحل عن الزمالك بسببه، وكنت أمتلك عروض علي مدار العاميين الماضيين، وكذلك قبل قدومي للزمالك كان يصل لي العديد من العروض وآخرها كان عرض سعودي وكان معي وقتها تأشيرة السعودية ورفضت إحتراماً لكلمتي مع مسئولي الزمالك، واتصالات مسئولي الاهلي معي لم تتوقف حتي لحظة التوقيع.

ويشهد علي ذلك كل المتواجدين في جلسة التوقيع وقتها، واخترت الزمالك بناء علي قناعاتي وبناء علي طلب والدتي التى قالت لى "ألعب للفريق الأبيض".

(3) لست مجنونا لكي ارحل عن النادى وانا حاصل علي مستحقاتي كاملة، ولو كنت اتقاضي مستحقاتي كاملة فى موعدها كنت سألعب فى الزمالك إلى وقت إعتزالى كرة القدم.

ولكن مسئولى الزمالك يظنون ان لاعب الكرة مصروفاته "اكل وشرب وبنزين سيارة"، أريد أن اذكر أحمد مرتضي منصور عضو المجلس بأمر ما، وهو اننى حصلت منه علي مبلغ "سلفة" اثناء سفري لمعسكر المنتخب في بلادي حتي استطيع ان ادفع مصاريف اولادي الثلاثة في المدارس، انا اصرف علي أكثر من 10 عائلات متواجدين بين كوت دي فوار وبوركينا فاسو.

(4) الكل يتذكر مشكلة الضرائب التى تفاجئت بها رغم أن إتفاقى مع مسئولى الزمالك وقت التوقيع كان الحصول على 300 ألف دولار صافية من الضرائب، وعندما تحدثت مع المسئولين عن هذا الخطأ، طلب مني وقتها تعديل العقد ووافقت وتم تعديل العقد وتمديده لمدة سنة، أن أى رئيس النادى عندما أكد فى تصريحاته أنه تم تعديل عقدى من 300 ألف دولار لـ 375 الف دولار كان بناء على تصحيح خطأهم، وليس تقدير من النادى كما أدعى.

(5) لم أحصل علي مستحقاتي في وقتها ولم يكن هناك أي التزام بالمواعيد رغم ان عقدي ينص علي حصولي علي 25 % من مستحقاتي كل ثلاثة أشهر، وفى وقت من الأوقات حصلت علي مستحقاتي بالجنيه المصري ولم أفتعل مشكلة أحتراماً للنادى ولظروفه المالية، رغم انها مخالفة صريحة لبنود التعاقد.

(6) احمد مرتضى قال انني حصلت علي 75 الف دولار مؤخراً فماذا اريد مجدداً ؟ ثم عاد بعدها بأقل من يومين ليخرج بنفس تصريح والده ويؤكد إننى حاصل على مستحقاتى كاملة، بل وحصلت أيضاً على 56 ألف دولار ليسوا من حقى.

ولا أعلم كيف للنادى أى يعطى أى لاعب مستحقات غير التى منصوص عليها فى العقد المبرم بين الطرفين؟ كنت اتمني منه بصراحته المعهودة ان يوضح للرأي العام حقيقة نسبة الـ 75 ألف دولار والتى حصلت عليها بالفعل، هذه هي النسبة الأخيرة من موسم 2014/ 2015 أحصل عليها الآن بعد إنتهاء موسم 2015/2016.

(7) حضرت محاميتي الفرنسية عقب الازمة الاخيرة واتفقت علي عدد من النقاط مع المجلس، وعقب سفرها مرة آخرى إلى بلادها انتظرت الالتزام في دفع باقي المستحقات ولكن حدث كما يحدث كل مرة.

ولم يلتزموا معى فى دفع مستحقاتي، التي تتجاوز نسبة 50 % من مستحقات هذا الموسم، بل وتجاهلوا إتصالاتى وفشلت كل محاولاتى فى الوصول إليهم خاصة الثنائى أحمد مرتضى ونصر عزام محامى النادى، وتحدث معى اسماعيل يوسف فى مرة وقال لي ستصرف مستحقاتك غدا ياكوفي، ولكن دون اي جديد.

وفي نهاية الامر قال لي سنسحب مستحقاتك التي وضعناها في اتحاد الكرة ونمنحها لك، وانتظرت ولم يحدث اي شئ، لأجد بعدها رئيس النادي مرتضي منصور يخرج ويؤكد انني حصلت علي جميع مستحقاتي بنسبة 100 % مثلما قال في المرة الاولي.

(8) تفاجئت بتصريحات رئيس النادى بانني أدعي الاصابة، والتي قام للأسف بزرعها شخص داخل جهاز الكرة في رأس رئيس النادي، وخرج ليهاجمني دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال بطبيب الفريق او الاطلاع علي التقرير الطبي والاشعة التي تفيد بإصابتي بقطع جزئي في أحد أربطة الركبة وتحتاج الي 45 يوم راحة بدون لمس كرة.

يا أستاذ مرتضى لم يخبرك الذي ادعي انني أتهرب انني لعبت مباراة الاهلي واتحاد الشرطة وصن داونز وانا مصاب؟ واكد لي الطبيب بعدها ان الاصابة لو زادت ولعبت عليها اكثر من ذلك كانت من الممكن أن تنهي على مشواري الكروي؟

(9) لم أجلس مع احمد سليمان عضو المجلس السابق قبل مغادرة مصر لمشاورته حول فسخ عقدى كما أدعى رئيس الزمالك، وبالمناسبة أحب ان أوجه الشكر لهذا الرجل الذى فقدنا الكثير كلاعبين برحيله عن النادى فعلى المستوى الشخصى كان اكثر الملتزمين بوعودهم معى ولم يكذب على فى اى مرة.

(10) يربط البعض الآن إسمى ورحيلى عن النادى باللعب والإنضمام للأهلى، لن ألعب للأهلى إحتراماً لجمهور الزمالك.

(11) تفاجئت بأحد الجرائد المصرية نشرت حوار صحفى على لسانى، وتؤكد إنها أجرته معى بعد مغادرتى مصر ورحيلى عن الزمالك، أؤكد أننى لم أتحدث إلى أى وسيلة أعلامية، وكل ما ينشر على لسانى عار تماماً من الصحة، وأن صفحتى الرسمية هى الوسيلة الوحيدة التى أتحدث للجماهير من خلالها.

(12) أتمنى التوفيق لزملائى فى مبارياتهم المقبلة، وأثق أنهم قادورن على حصد لقبى الكأس وإفريقيا، فجميعهم لاعبين كبار ودوليين، ولن يتأثر الفريق برحيل أى لاعب، سواء كان محمد كوفى أو غيره.

أخيراً يبدو أن رئيس الزمالك مرتضي منصور تناسى اننى لست لاعب مصرى سأسمع إهانتي واتجاوز عنها، انا لاعب محترف احمل جواز سفر "ديبلوماسى" لدولة بوركينا فاسو.

وعليه سأتخذ كافة الاجراءات لحفظ حقوقى ضد تجاوزات رئيس النادى الأخيرة وتعديه باللفظ على شخصى وعلي والدتي وعلي بلادى".